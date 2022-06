El PP obté una històrica majoria absoluta a les eleccions andaluses

Aquest diumenge s'ha produït una contundent victòria del Partit Popular a Andalusia que ha aconseguit la majoria absoluta a les eleccions i no dependrà dels vots de Vox ni de cap altra formació per poder formar govern i desenvolupar el seu programa.

Juanma Moreno, líder de la formació conservadora, s'assegura la majoria absoluta amb 58 diputats. El PSOE-A obté pitjors resultats que el 2018, perd tres diputats i es queda amb 30 escons i la formació neofeixista Vox puja a tercera força al parlament andalús amb 14 escons.

Pel que fa a les esquerres, la coalició Per Andalusia, on s'integra Podem, obté 5 parlamentaris, i Adelante Andalucia, espai liderat per Teresa Rodríguez, aconsegueix 2 diputats. Quan aquestes formacions varen anar plegades, l'any 2018, varen obtenir 17 escons.

Dela seva banda, el partit Ciudadanos queda fora del Parlament. El seu cap de llista a les eleccions del 19J, Juan Marín, ha dimitit en plena nit electoral

L'abstenció ha estat una de les claus de la jornada. Un 45,52% dels electors no han anat a votar, més de dos punts per sobre de l'abstenció del 2018. La participació ha baixat en totes les províncies andaluses, tot i que la dada de participació al matí era positiva.

Eleccions anticipades

Aquest diumenge, 6,6 milions d'andalusos estaven cridats a les urnes, en unes eleccions anticipades. El líder del PP andalús confiava que el 19J servís per consolidar el gir a la dreta iniciat el desembre del 2018, amb la victòria del PP i la desfeta del socialisme després de quatre dècades.

El resultat, un mapa de les vuit províncies andaluses amb majoria conservadora.