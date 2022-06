xBALEARS promou l'aprovació de la Llei de Reserva de la Biosfera de Menorca que fomenta els valors naturals de l'illa

En el context del Pla d'Acció per a les reserves de la biosfera de la UNESCO de 1984, Menorca va ser declarada reserva de la biosfera l'any 1993. El pla de desenvolupament sostenible i estudi de viabilitat de Menorca Reserva de Biosfera data del 1998 i estructura el model de funcionament inicial de la reserva de la biosfera menorquina. Un document que neix com a punt de partida i amb el qual els menorquins hauran de basar-se a l'hora d'avançar cap al creixement sostenible i on posa de manifest la dependència dels instruments externs de planificació, tant dels Internacionals com dels de les Balears.

Aprofitant la celebració del Dia Mundial Del Medi Ambient i la Setmana del Medi Ambient (data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1972, amb la finalitat de sensibilitzar a la població mundial sobre la importància de cuidar els nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient), des de Per Balears volem manifestar la nostra aposta per una Llei Reserva de Biosfera de Menorca que consolidi els objectius de fomentar els valors naturals com un dels principals motor de desenvolupament de la nostra illa. Una llei que promogui la funció de conservació a fi de protegir els recursos genètics, espècies, ecosistemes i els paisatges, a més de la funció de desenvolupament, a fi de promoure el desenvolupament humà i econòmic sostenible, i doni suport i encapçali activitats d'investigació.