Continua el deliri de José Ramón Bauzá: «Gibraltar español, Hala Madrid y que viva España!!!!!»

La realitat ha superat la paròdia. L'eurodiputat de Ciudadanos i alferes de l'exèrcit espanyol, José Ramón Bauzá, se supera a cada piulada que fa públic i fa petit qualsevol intent de parodiar-lo.

Amb motiu de la final de la Champions League que disputaven el club anglès, Liverpool i el club espanyol Reial Madrid, Bauzá va deixar sortir tots els fantasmes que duu a dins i que el torturen.

L'explosió va ser la piulada on proclamava: «Gibraltar español, Hala Madrid y que viva España!!!!!».

Anteriorment n'havia publicat una que denota els complexes que el persegueixen: «Propòs que tots els esdeveniments de gran importància amb seu a Europa se celebrin a Espanya. És absolutament vergonyós el que estam veient».

Posteriorment en va fer una altra en el mateix sentit: «Veient l'espectacle de París d'ahir, i com a resident habitual a Brussel·les, no som conscients de la sort que tenim de tenir una capital tan segura, capdavantera i moderna en l'econòmic i el social com ho és Madrid».

Gibraltar español, Hala Madrid y que viva España!!!!! pic.twitter.com/x2IPvObkys — José Ramón Bauzá (@JRBauza) May 28, 2022

Alguns tuitàires varen retreure a Bauzá que celebràs de manera tan efusiva la victòria d'un club madrileny i,en canvi, no hagués dit res dels èxits del Mallorca.

I és que pareix mentida que aquest personatge hagi estat president de les Illes Balears.