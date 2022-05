MÉS proposa a IB3 un curs per facilitar l'ensenyament del català a distància

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha demanat aquest dijous al director general de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears la posada en marxa d'un curs per aprendre català a distància. Durant la comissió parlamentària de control a IB3, Ensenyat ha recordat que els mitjans públics «compleixen una funció social i educativa» i que en el cas particular d'IB3, a més, «un dels seus objectius ha de ser el del foment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears».

Per això ha dit que si bé la programació d'IB3 és en català, «cal fer una passa més i des de l'ens públic produir i oferir recursos perquè les persones no catalanoparlants puguin resoldre en català necessitats corrents de la vida quotidiana i aprendre estructures senzilles i vocabulari bàsic». En aquest context, el portaveu ecosobiranista ha assenyalat que «això també és servei públic i foment de la llengua catalana».

Segons Ensenyat «les noves tecnologies, les xarxes socials, i les diferents plataformes a través de les quals es difonen els continguts d'IB3 són les adequades per posar en marxa la proposta». De fet, ha assegurat que no és una proposta nova. Així, ha explicat que hi ha precedents com ara el curs multimèdia 'Digui, digui' que l'any 1984 va posar en marxa TV3 amb l'objectiu de facilitar l'ensenyament del català a la població adulta no catalanoparlant. A més, la televisió pública estatal també ho ha fet en el passat, però en aquest cas, cursos destinats a aprendre anglès.