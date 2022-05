Margarita Robles diu que el monòlit de Maó «en memoria de los caídos por Dios y por España en la santa cruzada contra el comunismo» compleix amb la Llei

La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, ha recordat aquest dimarts al Grup Parlamentari del qual forma part Esquerra Republicana al Senat que el monòlit de Maó construït el 1939 «en memòria dels caiguts per Déu i per Espanya en la santa creuada contra el comunisme» compleix actualment amb la Llei de Memòria Històrica.

En el Ple del Senat, Robles ha respost una pregunta formulada per la senadora Elisenda Pérez Esteve, d'ERC, que s'ha interessat per quan té el Govern espanyol previst retirar aquest monòlit. La titular de Defensa ha recordat que, el 2009, la comissió tècnica de la llei va determinar que algunes inscripcions o làpides podien atemptar contra la llei, per la qual cosa varen ser suprimides.

En concret, el 2009 es va incorporar l'escut d'Espanya 'constitucionalista' actual i es va canviar la frase que deia «pels caiguts per Déu i per la pàtria» per a posar «en honor a tots els que varen donar la seva vida per Espanya».

Per a Pérez, es tracta d'un intent de «maquillar la història» i ha advocat per «contar la veritat perquè no torni a repetir-se», com ha ocorregut «en la resta de l'Europa democràtica», i ha insistit que es tracta d'un «monument feixista» situat «en un terreny propietat del Ministeri de Defensa» que va ser aixecat «forçosament per presos republicans, amb materials espoliats».

Robles ha indicat que, amb la retirada a «aquestes al·lusions» del monument, actualment el monòlit «entra dins de la Llei» de Memòria Històrica i ha garantit que, si la normativa es modificàs, «se li donaria compliment estricte». A més, la titular de la cartera de Defensa ha expressat la seva «solidaritat» i «la condemna més absoluta» al Franquisme.