Més per Menorca demana la regulació de freqüència i preu del transport marítim entre Ciutadella i Alcúdia

El diputat de Més per Menorca, Josep Castellas, ha demanat al conseller de Mobilitat i habitatge, Josep Marí, que compleixi amb el primer punt de la Proposició No de Llei (PNL) relativa a la regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia.

Durant la seva intervenció, Castells ha recordat que en novembre de 2021 es va aprovar aquesta PNL en la qual s'establia, en primer punt, que abans del 31 de març el Govern havia de fixar les condicions de continuïtat, regularitat, freqüència, preu i capacitat de l'oferta comercial del transport marítim regular necessaris per garantir un servei suficient en la ruta marítima entre els ports de Ciutadella i Alcúdia.

En aquest sentit, el diputat menorquí ha mostrat la seva decepció al conseller perquè no s'ha complert amb aquest punt i, a més, preparen el projecte de decret de transport marítim, que desenvolupa la Llei 11/2010, en la qual no es recull aquesta petició. El conseller ha matisat que el mateix es troba en fase d'exposició pública fins al 13 de juny.

Castells ha demanat perquè no estan contemplats aquests punts en el decret i quan s'aprovarà. «No diu res del preu ni de la capacitat, ni del compliment del primer punt d'aquesta PNL», ha assegurat.

A més, ha destacat que des del Govern s'ha de donar resposta al problema de la doble insularitat entre Menorca i Eivissa amb Mallorca i de la triple insularitat existent a Formentera. «És frustrant que a un problema com és el transport marítim se li doni tan poca importància», ha insistit el diputat menorquí.

Igualment, ha recordat que el Govern és el gestor del Port de Ciutadella. Per aquest motiu, ha demanat que actuï i reguli l'arribada de passatgers per les festes de Sant Joan. «Els hi fa por regular i tenen els mecanismes per disminuir la massificació», assegurava el diputat.

Davant això, el conseller Marí ha rebutjat que les culpes del Govern perquè aquest "no té capacitat per aturar les línies regulars" que operen durant tot l'any.