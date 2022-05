Josep Ferrà: «És necessari domesticar el turisme i imprescindible posar límits»

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha defensat «posar límits al turisme» per a poder combatre l’emergència climàtica i protegir tant l’economia com els espais naturals de les Illes Balears. De fet, Ferrà ha recordat que la riquesa que general el turisme està «mal repartida». Així ha assegurat que «és necessari domesticar el turisme i imprescindible posar límits». Tot, ha recalcat, per a «decréixer, diversificar l’economia i protegir l’entorn».

En aquest context, ha recordat els darrers informes que alerten de l’erosió del litoral i del retrocés de la línia de costa. Un retrocès, ha destacat, «vinculat a l’acció de l’home i al boom turístic». Per això, entre d’altres, Ferrà ha animat a participar en el mosaic humà que el proper cap de setmana ha convocat l’entitat ecologista GOB com una de les activitats per a impulsar la Iniciativa Legislativa Popular 'Avui per demà'.