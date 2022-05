La consulta popular sobre Monarquia o República aconsegueix 1.317 participants a les Balears, 25.128 al País i 81.617 a tot l'Estat

Aquest dissabte s'ha fet la Consulta Popular Estatal Monarquia o República.

A nivell de les Illes Balears, s'han constituït 19 taules de votació, hi han participat 1.317 persones, de les qual 1.175 han optat per la República, 127 per la Monarquia i 15 persones han votat en blanc o nul.

A Catalunya, hi ha hagut 159 taules, 15.599 participants, 15.029 a favor de la República, 448 a favor de la Monarquia i 122 en blanc o nuls.

Al País Valencià, s'han constituït 61 punts de votació. 8.212 participants, 7.583a favor de la República, 571 a favor de la Monarquia i 58 persones que han votat en blanc o nul.

Estat espanyol

Al conjunt de l'Estat espanyol s'han organitzat 724 taules, amb més de 4.000 persones voluntàries, 81.617 votants, dels quals 76.106 (93,25%) han optat per la República i 4.731 (5.81%) per la Monarquia.

La Plataforma Consulta Popular Monarquia o República ha considerat que ha «complit» el seu objectiu de «celebrar una consulta popular en la qual la ciutadania que volgués es pogués pronunciar lliurement sobre la forma d'Estat, Monarquia o República».

La Plataforma mostra la seva «satisfacció per l'èxit d'aquesta Consulta democràtica i de lliure expressió popular i felicitam totes les persones voluntàries que l'han fet possible i a totes les que han participat en les votacions».