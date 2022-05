Pablo Jiménez (EUIB): «Proposam declarar les Balears zona turística tensionada»

El diputat al Parlament per Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Pablo Jiménez, en referència a la Proposició de Llei sobre l’habitatge, va remarcar que aquesta «incideix, novament, en una reflexió sobre les dificultats que troba la ciutadania de les Balears per a accedir a un habitatge en condicions de suficiència econòmica».

«El nostre grup, com ja hem reiterat en múltiples ocasions, advoca per la promoció d’habitatge públic i la regulació dels preus de lloguer, així com per la declaració de zones tensionades», ha explicat. Així, les esmenes que hi presentaran demanaran que es tenguin en compte les característiques especials d’aquest problema en les zones turísticament tensionades, perquè no s’expulsin els ciutadans i les gents d’aquests barris a base de pressió urbanística i especulativa dels lloguers i preus de venda d’habitatge. «Proposam, per tant, declarar la zona de les Illes Balears com a zona turística tensionada», ha dit en la seva intervenció al Parlament.

També ha remarcat que és necessari revisar la fiscalitat que cau sobre l’habitatge, «sobretot pel que fa a les societats patrimonials, així com reduir a cinc el nombre d’habitatges que es necessiten per a ser considerat un gran tenidor».

Problema de competències

Jiménez ha conclòs que és «més necessari que mai» parlar dels problemes de competències que existeixen, «com per exemple la competencia exclusiva sobre habitatge que tenen les CCAA, i que alhora surtin dubtes sobre si aquestes poden imposar mesures de contenció de preus. Fins i tot arribant al punt que iniciatives legislatives puguin considerar-se inconstitucionals».