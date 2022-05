Joan Mas 'Collet': «La victòria del Sinn Féin és un senyal inequívoc del camí a seguir: una Europa dels pobles i per a les persones»

El diputat de MÉS per Mallorca al Parlament Joan Mas 'Collet' ha valorat en el Dia d'Europa quines són les fortaleses, oportunitats i també les amenaces i debilitats en la construcció del projecte europeu. «Construir una Europa dels pobles i per a les persones és el camí per a evitar l'amenaça de la tornada del feixisme. El projecte de la Unió commemora la derrota d'una idea d'Europa excloent, xenòfoba i genocida, per tant, les institucions europees han de recuperar aquest esperit antifeixista».

El diputat ecosobiranista ha recordat que les institucions europees tenen un deute pendent amb els catalanoparlants. «Reconèixer el català a Europa és reconèixer que al projecte europeu hi cabem tots», ha declarat Joan Mas i ha insistit en la idea que Europa ha d'apostar pels pobles i les persones. «La victòria del Sinn Féin a Irlanda del Nord posa de manifest que existeixen projectes polítics que conflueixen en defensar els interessos i els drets de la gent amb el respecte a les identitats dels pobles que conformen la realitat europea», ha remarcat.

'Collet' ha destacat que Europa ha de ser «part de la solució dels problemes de la gent Entre tots i totes hem d'apostar per l'Europa dels fons Next Generation, la de garantia de drets, la de la igualtat, l'Europa de l'Estat de Benestar, l'Europa verda» i oblidar l’Europa «insolidària i al servei dels grans interessos econòmics, l'Europa de les retallades, la del rescat bancari, en definitiva l'Europa del Partit Popular i Vox».