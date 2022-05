Més per Menorca du a votació la possibilitat que les Balears puguin limitar el preu del lloguer

El Parlament haurà de debatre i votar aquest dimarts una proposta de Més per Menorca que pretén modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estatal per tal de fer possible que les CCAA puguin regular el preu del lloguer.

«L’objectiu és trobar una fórmula perquè les Illes Balears puguin limitar el preu dels lloguers esquivant el ‘veto’ del Tribunal Constitucional, que vol anul·lar part de la llei catalana que ha aconseguit fer abaixar els preus», ha explicat la diputada Patrícia Font, qui defensarà la iniciativa.

«El que proposam és que s’afegeixi un apartat a la LAU que doni llibertat a les comunitats autònomes per a establir mecanismes per a contenir o moderar les rendes de lloguer d’habitatges en aquelles zones amb un mercat tensionat», ha argumentat Font.

«Amb la modificació de la LAU ens adaptaríem a la doctrina del TC i tot plegat seria compatible amb la llei d’habitatge estatal que s’està tramitant actualment». «Es tracta de provar totes les vies possibles per tal que els ciutadans puguin accedir a un habitatge a un preu digne», ha incidit la diputada.

Des de Més per Menorca recorden que el preu del lloguer a les Illes és desorbitat: a l'abril s’ha encarit un 5,1% respecte al març i un 15,2% en comparació a fa un any, per la qual cosa l'arxipèlag és la comunitat amb l'increment més significatiu.

Crítica a la llei estatal

Sobre la nova llei estatal d’habitatge que s’està tramitant al Congrés, Més per Menorca considera que «no s’ajusta a les necessitats de les Illes Balears perquè els requisits que es posen per a la regulació són tan rígids que frustren les possibilitats que les CCAA puguin modificar els preus del lloguer», per la qual cosa «no dóna resposta a les necessitats gravíssimes d’habitatge que hi ha a les Illes Balears».