Creix la distància entre el Govern català i l'espanyol

Aquest diumenge els Governs català i espanyol han escenificat la distància que els separa.

Malgrat les gesticulacions, les paraules, el to i que la representant catalana se n'ha guardat ben prou de mostrar el més mínim somriure durant la part de la trobada en la qual els mitjans de comunicació hi eren presents, qualsevol bon observador podia advertir que tot estava pactat. Fins i tot la llargària de la taula.

I tanmateix, la distància real que separa ambdós executius, molt a pesar d'alguns dels seus membres, és oceànica. Abismal. Estratosfèrica.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i principal llanterner de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, s'han reunit al palau de la Generalitat per mirar de guanyar temps en l'intent de tancar 'per dalt' l'escàndol mundial anomenat CatalanGate. No ho tendran fàcil aquesta vegada.

L'oferta espanyola

El CNI obrirà una investigació interna per l'escàndol d'espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus. La Moncloa també ofereix a Esquerra i Junts participar en la comissió de secrets oficials al Congrés dels Diputats, que té la intenció de constituir «de forma immediata» per abordar el Catalangate.

La postura del Govern català

Per la Generalitat, les mesures anunciades són insuficients i encara hi ha massa incògnites per resoldre. «No podem estar satisfets amb les explicacions del ministre: són insuficients, inconcretes i de resultats incerts», ha assegurat Vilagrà.

També ha insistit que cal que algú assumeixi responsabilitats i que «la gent sàpiga qui i per què va ordenar aquest espionatge massiu». I, quan se sàpiga, que aquests responsables, ha exigit, dimiteixin: «No volem un cap de turc, no volem auditories tècniques, no volem excuses, exigim una reacció a l'altura de la gravetat d'aquesta vulneració de drets.»

I la consellera de Presidència ha advertit que, si el govern espanyol no es mou, «hi haurà conseqüències».

Bolaños, per contra, ha explicat que ha estat una trobada «cordial, sincera i correcta» i ha parlat una llarga estona per no dir res. Ha castigat els periodistes presents amb una llarga lletania de l'estil de les que amolla Pedro Sánchez quan visita Catalunya on s'encadenen frases de bonisme ridícul i pregàries per la convivència entre catalans... Com si no haguessin trencat mai un cap. Com si Pegasus hagues vengut totsolet des d'Orient i s'hagués instal·lat màgicament als telèfons mòbils dels «separatistes».

L'escenificació de la distància

A la trobada, s'ha escenificat la distància entre els dos governs. Així, s'ha fet la taula de treball, en comptes dels sofàs reservats habitualment per rebre les visites; els telèfons mòbils han quedat fora de la sala per petició expressa de la conselleria de Presidència; i el posat de Vilagrà ha estat volgudament seriós.

El ministre espanyol també ha vengut amb un gest sota el braç, un llibre amb el títol 'En defensa de la conversa', de Sherry Turkle, que ha regalat a la seva interlocutora, que convé que abans de dur-lo a casa el faci revisar per algun tècnic en contraespionatge.

El defensor del poble investigarà Pegasus

I ara es prega un esforç de contenció de la rialla al lector: el Defensor del Poble espanyol obrirà una investigació sobre el cas d'espionatge amb Pegasus, segons ha informat aquesta institució a l'agència EFE.

El Ministeri espanyol de Defensa ha emès, tot d'una, un comunicat per expressar la seva satisfacció amb l'anunci. Assegura que l'actuació del defensor «permetrà posar en relleu que el Centre Nacional d'Intel·ligència ha actuat en tot moment d'acord amb l'ordenament jurídic».

Però aquesta vegada no serà tan fàcil tancar el cas en fals tal i com estan avesats a Madrid. La clau de tot plegat le té gent que s'escapa de les urpes... No ho tendran gens fàcil per aturar-los.