L'eivissenc Josep Costa, entre els espiats en el cas #CatalanGate de Pegasus. El senador Vidal demana si ell és a la llista i si n'hi ha més

L'eivissenc Josep Costa, que va ser vicepresident del Parlament, és entre les persones que se sap que han estat espiades amb el sistema Pegasus, segons les informacions facilitades pel laboratori canadenc The Citizen Lab i publicades per la publicació nord-americana The New Yorker.

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha anunciat «davant l'aberració internacionalment reconeguda que representa l'ús del programari Pegasus per espiar indiscriminadament, polítics, empresaris, advocats i activistes catalans» una bateria de preguntes al Senat.

Aixi, l'ecosobiranista ha recordat que «espiar opositors polítics, com ha quedat demostrat que ha fet l'Estat Espanyol amb polítics i ciutadans de tot tipus a Catalunya, és propi de règims autoritaris» i ha manifestat sentir «una fonda preocupació» pel fet que «l'activitat desenvolupada amb el programa Pegasus» hagi afectat «ciutadans de les Illes Balears».

Per a Vidal «la llista de perjudicats per l'ús de Pegasus per part d'Espanya» afecta col·lateralment «molta més gent, milers de persones probablement, més enllà de la seixantena de persones de la llista d'espiats directes» i ha exigit que «es depurin responsabilitats» davant un fet «que representa una greu vulneració dels drets civils i democràtics de la ciutadania».