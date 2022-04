Unides Podem Menorca considera una «imprudència» que Més per Menorca «decideixi trencar l'acord de govern»

Unides Podem Menorca considera una «imprudència» que Més per Menorca, «després de rebutjar diverses opcions per a consensuar, decideixi trencar l'acord de govern» per l'ajornament del ple extraordinari sobre la Reserva de la Biosfera.

Segons ha manifestat la portaveu d'Unides Podem al Consell de Menorca, Cristina Gómez, després que Més per Menorca hagi donat per trencat l'actual equip de govern al Consell Insular, Unides Podem «està en les institucions per a fer una política seriosa i compromesa, no per a entrar en guerres internes».



Per això, i atès que tots els partits que formen l'equip de govern del Consell Insular -PSOE Menorca, Més per Menorca i UP Menorca- coincideixen que «la Proposició de Llei de Reserva de la Biosfera ha de tirar endavant i fer-ho, a més, enquadrada en els màxims normatius», per a Gómez, «els matisos de com ha de sortir redactada la futura llei, si nítida des de Menorca o qüestionable des de fora de l'illa, així com l'ajornament del ple no justifica que Més per Menorca doni per trencat el pacte de govern del Consell». «Més per Menorca ha donat per trencat aquest diumenge l'equip de govern del Consell Insular per una qüestió de matisos i aquesta serà la seva responsabilitat, però des d'Unides Podem creiem que tots els partits hauríem d'estar, en aquests moments de context de crisi internacional, que acaba tenint els seus efectes diaris en el local, en un perfil de serietat i compromís», ha emfatitzat.



«El que ocorre amb la Proposició de Llei de Reserva de la Biosfera és que hi ha matisos de caràcter jurídic que cal intentar estudiar i aclarir i és molt millor fer-ho des de Menorca». De fet, ha precisat, «s'han donat diverses opcions a Més per Menorca per a polir aquesta proposta que era d'equip de govern, no de partit, i no n'han acceptat cap. El relat que han intentat vendre era que aquesta Proposició de Llei era de Més per Menorca i això no és així, de manera que l'ajornament d'un ple extraordinari no era motiu per a trencar, una altra cosa és des del punt de vista electoral», ha dit.



Finalment, Gómez ha considerat que «està en mans de Més per Menorca reconduir la situació, que surti una llei nítida de Menorca i no esperar que partits sense representació a l'illa en el Parlament acabin dient la seva» i ha fet una crida a la «responsabilitat» de la classe política i no seguir «el camí de les amenaces i coaccions». «Al final tots seran amos de les seves decisions», ha sentenciat.