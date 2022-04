MÉS per Mallorca fa costat al 'Pacte per la Pagesia' proposat per les organitzacions agràries

A proposta de MÉS per Mallorca les organitzacions professionals agràries han comparegut aquest diijous Parlament amb la intenció de fer escoltar les seves propostes. Ha estat la primera vegada que el sector primari ha tengut l'oportunitat d'explicar-se davant els diputats a qui han fet arribar les seves demandes i preocupacions. El diputat de MÉS per Mallorca al Parlament, Joan Mas 'Collet' impulsor de la compareixença ha mostrat el suport de la formació ecosobiranista i ha recollit el guant llençat pel sector per signar un 'Pacte per la Pagesia'. 'Collet', ha agraït la proposta i ha destacat la necessitat d'actuar de manera conjunta i unitària per revitalitzar el sector.

Precisament, el diputat de MÉS ha recordat les diferents iniciatives plantejades en els darrers mesos per revitalitzar un sector que ara ha de fer front a les conseqüències derivades per la guerra a Ucraïna. De fet, el diputat ecosobiranista ha destacat que el conflicte bèl·lic «ha provocat un augment inassumible del preu de l'energia i carburants imprescindibles per la producció d'aliments». De la mateixa manera, 'Collet', ha recordat que com del preu dels cereals i pinsos també necessaris per a la producció de carn, llet i derivats, s'han disparat. Un panorama complicat al qual cal afegir els costos derivats de la insularitat.

Davant de totes aquestes circumstàncies, i davant de la greu situació de moltes explotacions agràries, MÉS planteja que el govern de l'estat ha de liderar, de la mà del sector i els governs autonòmics les accions necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat del sector primari, que no és altre que la de producció d'aliments.

Entre les mesures contemplades per MÉS figuren mesures com ara aplicar l'IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la producció d'aliments, adequar la reforma laboral a les peculiaritats de l'eventualitat al camp o un gasoil professional agrari amb el mínim de gravàmens fiscals. També es demana modificar el Pla Estratègic de la PAC de l'Estat espanyol per assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors socials del món rural, no permetre la revenda a pèrdues i deixar de vulnerar el dret europeu en la regulació de la cadena alimentària.

Finalment, 'Collet' també reclama al Govern de l'estat a aportar la partida pressupostària necessària per tal que les explotacions agràries puguin fer front a l'augment de preu dels cereals i pinsos, aquesta partida l'haurien de gestionar els governs autonòmics i no haurien de comptar pel còmput de minimis.