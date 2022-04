Santiago critica el «cinisme» del PP, que no va cedir places el 2011 per a acollir refugiats sirians

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha criticat aquest dimarts el «cinisme» del PP en relació amb l'acolliment de ciutadans ucraïnesos després que, segons ha assenyalat, el 2011 el Govern presidit per José Ramón Bauzá cedís zero places per a acollir refugiats de la guerra a Síria.

Durant el debat de les preguntes de control a l'Executiu al ple del Parlament, la consellera ha respost a una pregunta formulada per la diputada del PP Núria Riera, qui ha assegurat que en la crisi de l'acollida «tota la societat ha estat a l'altura menys el Govern».

«Vostè mai no és responsable del que passa a les seves àrees, amb els grans, amb els menors, amb les persones tutelades. Sembla que no té competències en res, però la realitat és que hi ha persones que cerquen ajuda i que s'han lamentat del tracte poc humà», ha assenyalat la diputada del PP.

La consellera, per part seva, ha defensat la «bona resposta» donada a la problemàtica des de la col·laboració de Govern, ajuntaments i consells insulars a la Delegació del Govern espanyol, que té les competències, ha insistit.

La diputada del PP ha criticat la falta d'empatia de l'Executiu en el trasllat d'unes 60 persones de l'Hotel Covid, a qui es va avisar amb una nota per sota la porta.

Santiago ha insistit que des del respecte a les competències, s'ha donat resposta als centenars de refugiats a qui se'ls ha proporcionat allotjament, targeta sanitària i escolarització. La consellera ha lamentat que el PP «sigui empàtic a l'oposició i cruel al govern».