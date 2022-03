El Parlament demana impulsar la laïcitat a l'ensenyament públic: «Retirar la religió de les aules és avançar en democràcia»

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament ha aprovat aquest dijous una Proposició no de Llei (PNL) amb què es demana impulsar la laïcitat a l'ensenyament públic de l'Estat espanyol.

La iniciativa, que ha presentat Unidas Podemos juntament amb MÉS per Mallorca i el PSIB, reclama al Govern espanyol que deixi sense efecte els acords amb l'Església catòlica i eliminar de les escoles sostengudes amb fons públics l'ensenyament de les religions.

La vicepresidenta del Parlament i diputada d'Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha apuntat que «retirar la religió de les aules és avançar en democràcia». «Necessitam més pensament crític. Allò públic, en allò públic, i allò privat, que es quedi en allò privat», ha indicat.

A més, amb la PNL s'insta el Govern espanyol a modificar la legislació i els acords vigents com els acords de 3 de gener de 1979 amb l'Església catòlica o la llei 24/1992, de 10 de novembre, amb les esglésies evangèliques, entre d'altres.

La diputada de la formació morada ha criticat el PSIB, que ha donat suport a la iniciativa com a signant però que va votar en contra, juntament amb MÉS per Mallorca, de l'esmena que va presentar Unidas Podemos a la Llei d'Educació per a eliminar les referències a la religió a les escoles públiques. «Tenen alguna cosa en comú amb el PP, i és que cap dels dos no va votar a favor de la nostra esmena per a eliminar la religió de la Llei d'Educació, aquí sí que es posen d'acord», ha censurat.

Segons Santiago, «mentre l'Estat continuï abraçant l'Església i les religions, no hi haurà plena democràcia». «Els acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu el 1979 posen en dubte aquesta famosa aconfessionalitat formal que està promulgada a la Constitució», ha assegurat.