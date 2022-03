El Parlament accepta canviar la Llei Turística i protegeix les places turístiques

La comissió de Turisme i Treball del Parlament ha donat llum verda a una proposta d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, perquè la suspensió de l'adquisició de places turístiques decretada pel Govern, no afecti aquelles persones que tenen presentada als Ajuntaments una sol·licitud de certificat de zona apta amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret Llei 3/2020 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme.

Així, la proposició no de llei presentada per la formació, també reclama al Govern que la futura llei turística, que s'està tramitant com a projecte de llei, permeti l'intercanvi de places de lloguer vocacional. «Si no es permet ni l'intercanvi entre particulars ni l'adquisició de places de la borsa lògicament es posen en risc les places d'estades turístiques que estaven autoritzades abans i que es quantifiquen en unes 90.000».

Quan a les places d'estades turístiques en habitatges plurifamiliars, el portaveu ha reiterat la necessitat que l'executiu recolzi que puguin continuar amb la seva activitat prorrogant les places que ja tenien autoritzades. «La desaparició de les places als plurifamiliars encara és molt més probable, ja que s'autoritzen per un termini de 5 anys i la seva continuïtat requereix l'adquisició de noves places que en aquest moment es troben suspeses».