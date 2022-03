Les Balears reclamaran al Govern espanyol que no apliqui més impostos als bitllets d’avió

El Parlament ha donat suport a una iniciativa que insta al Govern espanyol a no impulsar un nou impost sobre els bitllets d'avió, tal com estableix al Pla de Recuperació, Transformació i Residència tramès per l'Executiu espanyol a les institucions europees, presentada per El Pi-Proposta per les Illes Balears. En aquest sentit, el Govern haurà de fer totes les gestions necessàries per evitar que els bitllets dels avions que tenen com a destí o que surten de les Balears estiguin subjectes al nou impost.

«És evident que aquest impost impactaria de forma directa sobre les Illes Balears, tant pels residents que depenen en la seva mobilitat del transport aeri pel fet insular, com en el seu sistema productiu absolutament vinculat al turisme que depèn del transport aeri», ha declarat el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià. «És una obvietat que als arxipèlags la mobilitat aèria no té alternatives. La inexistència d'alternatives, però no vol dir que no hi hagi molt de camí per reduir les emissions i el consum energètic dels avions», ha afegit.

El diputat ha instat al Govern espanyol i a la Unió Europea a impulsar una política ambiental i energètica que tengui com una de les seves prioritats reduir les emissions contaminants dels avions i reduir el seu consum de carburant, «i no centrar-se exclusivament a desincentivar i gravar amb més impostos als ciutadans d'aquesta terra, fent molt més cara la mobilitat dels territoris insulars respecte als territoris continentals i encarint el cost del principal motor econòmic de les Illes Balears que és el turisme».