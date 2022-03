Armengol espera que el Govern espanyol acordi un Sàhara lliure: «És el just per a aquest poble»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterat la seva defensa i suport als drets del poble sahrauí i ha remarcat que espera que el Govern espanyol acordi un Sàhara lliure, «cosa que es demana des de fa anys».

Així ha respost Armengol a la pregunta formulada per Més per Menorca al ple del Parlament d'aquest dimarts, on ha recordat que «la posició i la política internacional depèn d'Espanya», motiu pel qual han demanat la compareixença del ministre.

«Continuarem ajudant el poble sahrauí des de la cooperació i entenent que és un poble que pateix des de fa 40 anys i amb gran connexió amb Espanya. El Govern es posicionarà sempre des dels drets humans i internacionals», ha explicat la presidenta.

Armengol ha agraït la «feina immensa» de les dues organitzacions, Associació d'Amics del Poble Sahrauí a les Balears i Escola en Pau, també del delegat del Front Polisario i de tantíssimes famílies que acullen infants sahrauís.

«Esper que l'acord que es pugui fer al final sigui per a aconseguir això que es demana des de fa molts anys, Sàhara lliure, que crec que és el just per a aquest poble», ha conclòs.