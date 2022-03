Neus Truyol: «Pedro Sánchez ha de tornar a la legalitat internacional. Cal un referèndum d’autodeterminació del Sàhara Occidental ja»

MÉS-Estimam Palma presentarà en el ple municipal del proper 31 de març una Proposició per a exigir al Govern espanyol que rectifiqui l'acord a què ha arribat amb el regne del Marroc i que suposa un gir de 180 graus en la seva postura històrica de reivindicar un referèndum d'autodeterminació per al Sàhara Occidental.

Segons la portaveu de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, «amb aquest canvi de rumb Pedro Sánchez s’afegeix a la política tradicional de les elits espanyoles, començant per la monarquia, de privilegiar les relacions i els negocis amb el regne del Marroc per damunt del compliment de la legalitat internacional».

«El canvi de rumb és una doble traïció per part del Govern espanyol. Una traïció cap al poble sahrauí i una traïció al poble de Mallorca, que sempre s’ha mostrat solidari i a favor del dret a l’autodeterminació del Sàhara Occidental, rompent el consens polític i social», ha afegit la regidora i portaveu municipal de MÉS-Estimam Palma.

Així mateix, Truyol ha assegurat que «resulta incomprensible que el Govern espanyol condemni l’expansionisme rus a Ucraïna i, en canvi, avali l’expansionisme del Marroc al Sàhara Occidental».

És per això que Truyol exigeix una rectificació del Govern espanyol: «Pedro Sánchez ha de tornar a la legalitat defensada per tota la comunitat internacional, que rebutja l'ocupació marroquina. Ha d'acabar amb 50 anys de pactes amb el Marroc que li han permès violar de manera contínua els drets humans dels i les sahrauís». Per a la portaveu de MÉS-Estimam Palma està clar que «cal un referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental ja. El sofriment i l'abandonament de què ha estat objecte aquesta societat és d'una crueltat inaudita».

Neus Truyol recorda, a més, que el Govern espanyol «ha arribat a aquest acord en un moment en què els seus membres, començant pel mateix president, s'omplen la boca cada dia amb condemnes de l'agressió russa contra Ucraïna. La justa denúncia d'aquesta invasió sembla que no és aplicable en el cas de territoris que, cal no oblidar-ho, formaven part de l'Estat espanyol i els habitants dels quals gaudien de la ciutadania espanyola».