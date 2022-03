Més per Menorca vol saber si la UE augmentarà la compensació a les empreses insulars pel transport de mercaderies

Més per Menorca ha registrat un escrit a la Comissió Europea a través de l'eurodiputat d’Esquerra Jordi Solé (grup Verds/ALE) on reclama que la UE respongui si autoritzarà que les bonificacions al transport marítim de mercaderies quedin excloses de la regla de minimis. La regla de minimis és la norma europea que estableix un límit a la quantitat

màxima de bonificacions que poden rebre les empreses (ara fixada en 200.000 euros en tres anys) amb l'objectiu de no alterar la competència. Cal destacar que el Règim especial de les Illes Balears (REIB) fixa el mandat per al Govern espanyol de sol·licitar la revisió del reglament que fixa la regla de minimis, sol·licitud que es va formalitzar ara fa un any.

Els menorquinistes fan feina des de fa temps perquè la bonificació al transport de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears sigui considerat una excepció en l'aplicació d'aquesta regla de minimis, ja que 200.000 euros en tres anys «és una xifra molt inferior en relació amb els costos marítims que afronten les empreses exportadores de les Illes» de manera que, a la pràctica, «aquestes no poden compensar degudament el sobrecost derivat de la insularitat per competir en igualtat de condicions amb les empreses de la Península», ha reblat el diputat Josep Castells. Els menorquinistes han recordat que la regla de minimis perjudica actualment a moltes empreses menorquines. Segons Castells, «aquesta regla està pensada per a no alterar la competència, però per tal que les empreses menorquines puguin competir amb igualtat d’oportunitats, cal que al transport marítim de mercaderies de les Illes Balears no se li apliqui la mateixa regla que a la resta d’empreses del continent».

Justament aquest dimarts Castells ha insistit, durant el Ple del Parlament, a la presidenta Armengol, que els costos de la insularitat se sumen ara a la pujada dels preus dels combustibles, derivada de la guerra a Ucraïna, la qual cosa fa que el transport marítim pateixi el doble, el que condueix «a l'encariment del cost de la vida per a les persones i a l’augment dels costos de producció de les empreses».

«Hem d'aprofitar les situacions d'emergència extraordinària per aconseguir coses que se'ns estan resistint», ha assenyalat Castells, qui ha posat d'exemple que durant la crisi de la Covid-19 ja es va suspendre la regla de minimis. A més, ha exposat que «la possibilitat que pugui haver-hi un topall superior als 200.000 euros cada tres anys està previst al REIB».

Ara que les Illes Balears encapçalen la Comissió d'Illes dins la Conferència de Regions Perifèriques de la Unió Europea, Castells ha proposat a Armengol d'aprofitar «per alçar la veu i recordar que les Balears sempre patim els problemes doblement i de forma més greu».