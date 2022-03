Jurado: «Podemos és la garantia per no ser tan dependents energèticament i pagar menys»

El portaveu de Podemos Palma, Jesús Jurado, ha afirmat aquest dissabte, en un taller sobre el canvi del model energètic, que «la transició energètica és ja un assumpte geoestratègic i Podemos és la garantia per a no ser tan dependents i pagar menys».

Així, el secretari d'anàlisi política de la formació a les Illes i director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava, ha impartit aquest taller participatiu de formació sobre el canvi de model energètic a Palma. Un taller dirigit a militants i que ha estat el primer d'una sèrie que ha organitzat i programat per als pròxims mesos Podemos Palma en la seu del partit a Ciutat.

En la presentació del taller, Jurado ha valorat la transició energètica com «un assumpte que és ja geoestratègic» i ha assegurat que aquesta formació «és la garantia per a no ser tan dependents i pagar menys», fent valdre i com a exemple les polítiques que es duen a terme des de la Vicepresidència del Govern, «vitals per a baixar la factura de la llum i per a lluitar contra el canvi climàtic localment», recordant també que gestionarà una gran quantitat de milions d'euros per a polítiques «per a augmentar la sobirania energètica» en els pròxims anys.

De fet, ha destacat que des que Podemos governa aquesta àrea a les Illes, la potència instal·lada en autoconsums a l'arxipèlag ha augmentat un 325% des del 2018, i el nombre d'instal·lacions d'aquest tipus l'han fet en un 750% respecte al mateix any.

Autoconsums compartits entre edificis públics, comunitats de veïns i cases de particulars que «estan sent un èxit i que baixaran molt les factures de la gent, i a més ho faran amb energia verda», ha afegit Jurado. No obstant això, ha insistit que «fa falta una empresa pública d'energia a nivell estatal com la que tenen altres països de la Unió Europea, i intervenir el mercat ja i els preus».

Aquest primer taller, al qual han assistit uns 30 militants, s'ha centrat en com cada persona, comunitat de veïns, empresa o administració pública poden contribuir a una qüestió «vital i estratègica avui», segons el director general d'Energia, com és el canvi cap a les energies renovables, «per a deixar de dependre dels combustibles fòssils, molt més contaminants, cars i generadors de conflictes a nivell mundial».

En aquest sentit, i entre altres mesures, des de la formació s'ha apostat perquè la Comissió Europea canviï ja el sistema de fixació de preus, «on l'energia més cara marca el preu de tota l'energia» i s'ha argumentat que «la Unió Europea ha de creure en la sobirania energètica en conjunt, com a política geoestratègica i de creixement econòmic, a més de com a política d'acció climàtica».