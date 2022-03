Gent per Formentera: «Els pactes autonòmics del PP amb Vox són un avís del que pot passar a les Balears»

L’acord de govern tancat a Castella i Lleó entre PP i Vox, que implica l’entrada de Vox a l’executiu autonòmic, suposa una passa més enllà del PP en els seus pactes autonòmics amb l’extrema dreta, que havien començat amb acords d’investidura i pressupostaris a Andalusia i a Madrid i ara es tradueixen ja en un govern conjunt.

«Amb aquest govern conjunt amb els feixistes, el PP travessa una línia vermella que no havia estat creuada fins ara per cap força democràtica ni a l’Estat espanyol ni a la Unió Europea, motiu pel qual ja li ha valgut al PP l’amonestació del Partit Popular Europeu.

«Aquests fets són els que descriuen la línia política del PP més que no les paraules de Núñez Feijoo. Una línia política que representa un avís molt seriós per als ciutadans, i sobretot, les ciutadanes de les Illes Balears, davant les eleccions autonòmiques de l’any vinent», ha remarcat Gent per Formentera.

Per al partit, aquesta línia política radicalitzada del PP, «legitimant el feixisme i governant amb ell, és una greu amenaça per a quaranta anys de conquestes democràtiques i avenços en matèria social, cultural, territorial i d’autogovern, als que com a ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes no estam disposats a renunciar».

És per això que des de Gent per Formentera fan una crida a tots els veïns votants tradicionals de GUIF i PP, «que comparteixen amb nosaltres tant uns valors democràtics comuns i la defensa d’uns drets socials bàsics, com l’estima per la nostra terra, la nostra llengua i cultura, i el nostre autogovern, per defensar junts tot això que compartim i estimam, i perquè no comportin que el seu suport a l’actual coalició dels seus partits, acabi a mans d’aquells que volen destruir-ho».

També demanen al PP de Formentera i de les Balears i als integrants, especialment a les dones, de Sa Unió a «posicionar-se en contra d’aquest pacte conjunt amb els feixistes».