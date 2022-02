Aquest dimarts 1 de març es farà una concentració davant els Jutjats de Via Alemanya en solidaritat amb la diputada de la CUP al Parlament català Eulàlia Reguant. La convocatòria feta per la formació Crida per Palma és a les 17.30 h.

El Tribunal Suprem espanyol jutjarà a la política catalana per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox en el judici contra el procés i a Jordi Cuixart. Reguant és acusada de desobediència greu.