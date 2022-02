El Parlament reclama la inclusió del català en el nou model de DNI electrònic europeu

La comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament ha aprovat, a iniciativa de MÉS per Mallorca, reclamar al Govern de l'Estat la inclusió de manera immediata de la llengua catalana en el nou model de DNI electrònic europeu.

El nou document, segons ha explicat el portaveu parlamentari de MÉS, Miquel Ensenyat, durant la defensa de la proposta, «no incorpora ni el català, ni tampoc l'euskera o el gallec en els territoris on aquestes llengües són oficials». Per contra, ha destacat, «sí que inclou l'anglès, llengua que no és considerada oficial ni tampoc cooficial a cap dels territoris que conformen l'Estat».

En aquest context, el portaveu parlamentari ha criticat que el Govern espanyol «torna a incomplir els seus compromisos de foment i defensa de les llengües cooficials que no són el castellà. És evident que reivindiquen una carta magna que no compleixen». Ensenyat ha afegit, durant la defensa de la Proposició no de Llei, que «la involució en matèria lingüística és una evidència» i ha recordat que la inclusió de les llengües oficials a l'antic model de DNI no va ser efectiva fins a l'any 2001.

En la mateixa Proposició no de Llei, MÉS reclamava i així ha quedat aprovat, garantir que els ciutadans puguin adreçar-se a les administracions de l'Estat de forma telemàtica en qualsevol de les llengües oficials. De fet, segons Ensenyat, «només una de cada cent pàgines web de l'administració estatal està totalment disponible en català», ha conclòs