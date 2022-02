Apesteguia: «La millor manera d'honorar les persones que moriren per la democràcia és defensar-la contra qui la torna a atacar»

MÉS per Mallorca ha estat present al Mur de la Memòria del cementeri de Palma a l’ofrena floral que es realitza en aquest lloc ple de simbolisme amb motiu de la celebració del Dia en Record a les víctimes a la Guerra Civil i el Franquisme.

El coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia, juntament amb la secretària d’organització, Catalina Trobat, i Maria Ramon, secretària de l'àrea de Territorial i batlessa d’Esporles, han estat els encarregats de dipositar un ram de flors en representació de tots els afiliats i simpatitzants de MÉS per Mallorca. Aquesta ofrena ha servit per a mostrar el respecte i el reconeixement necessaris a totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Apesteguia ha assegurat que «avui que els discursos d’odi que van provocar tanta misèria, dolor i morts volen tornar a ser protagonistes és el millor moment per reivindicar la memòria d’aquells que van voler dir no la barbàrie. La millor manera d'honorar les persones que moriren per la democràcia és defensar-la contra els qui la tornen atacar».

La celebració de la diada ve marcada per l'homenatge als mestres represaliats pel Franquisme als quals se’ls dedicarà pròximament una placa a la plaça de Tub de Palma i per la mort de Gabriel Riera, l'últim testimoni directe de la repressió franquista. En aquest sentit, Lluís Apesteguia ha expressat que «els testimonis directes de la repressió ja són molt pocs. Ara més que mai és necessari aprendre del passat perquè la foscor del feixisme no torni».

MÉS per Mallorca sempre ha estat present en l’ofrena floral pel Dia en Record a les víctimes a la Guerra Civil i el Franquisme d’ençà que l'Ajuntament de Palma va establir aquesta commemoració l’any 2018. «El 24 de febrer és una data important dins el calendari de la formació ecosobiranista. Sempre hem estat al costat de totes les entitats i els moviments de la societat civil que han volgut retre homenatge a les víctimes de la repressió feixista a les Illes Balears. La recuperació de les restes de les persones assassinades pel franquisme i l’establiment d’un relat que deixi de blanquejar els 40 anys de dictadura han estat sempre en el nostre discurs», han remarcat.

En aquest mateix acte han estat presents altres representants de MÉS per Mallorca com el secretari general de la formació i futur candidat al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora. En aquest sentit, els representants de MÉS per Mallorca a Cort, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol i el regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, han estat els encarregats de depositar un ram de flor en nom d’Estimam Palma.