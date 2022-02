El PSIB-PSOE presenta una iniciativa perquè les dones i nines que hagin sofert mutilació genital puguin ser intervingudes quirúrgicament a les Balears

El Grup Parlamentari del PSIB-PSOE ha registrat al Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per instar el Govern, en col·laboració amb els Consells, a garantir la intervenció quirúrgica que sigui necessària per a les dones i nines que hagin sofert la mutilació genital femenina.

En concret, la iniciativa elaborada per la diputada socialista i portaveu adjunta, Sílvia Cano, pretén crear un programa específic que contempli l'atenció psicològica i l'atenció a la disfunció sexual de les dones i nines que hagin patit mutilació genital, a més de garantir la intervenció quirúrgica.

Cano ha explicat que «l'Agenda mundial per al 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible estipulen a l'objectiu 5 l'eliminació de les pràctiques perjudicials i nocives per a les dones i nines, com el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina», i hi ha afegit que «el Govern va elaborar un protocol de prevenció i atenció en les dones i nines sobre la mutilació genital femenina amb els objectius d'establir un marc de coordinació».

A més a més, Cano ha incidit que «la mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa, tant física com psicològica, i té greus conseqüències per a la salut», i ha afegit que «té importants efectes negatius pel que fa a l'estabilitat emocional de les dones i la qualitat de les seves relacions afectives i sexuals».

La PNL també insta el Govern a avaluar el grau d'assoliment dels objectius del protocol de prevenció i atenció en les dones i nines sobre la mutilació femenina, així com a reforçar aquest protocol de la mà dels consells insulars, ajuntaments i tots els agents socials implicats.

Finalment, la iniciativa insta el Govern a continuar fent feina amb les comunitats susceptibles de practicar la mutilació genital a les seves filles per advertir-les dels riscos per la salut i del fet que és un delicte amb conseqüències penals, a més d'una vulneració flagrant dels drets humans de les dones i nines.