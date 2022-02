Soler i Febrer troben una «decisió injusta i poc rigorosa» la seva expulsió i suspensió de militància d'El Pi

Pere Soler i Bel Febrer han comparegut aquest dissabte davant els mitjans de comunicació per a donar explicacions i fer una valoració sobre la decisió definitiva del Comitè Executiu Autonòmic d'El Pi, que va ser comunicada divendres a vespre, i en la qual es ratifica l'expulsió del Soler i la suspensió de militància de Febrer. Tots dos han afirmat que és una decisió «poc rigorosa i basada en arguments poc fonamentats, basats en criteris polítics i no en els estatuts del partit».

Pere Soler ha explicat que «si ja no estàvem d'acord en el fons, ara tampoc en les formes. Han tingut molta pressa per expulsar-me i s'han 'colat' clarament en els terminis. Tolo Gili va comunicar al Consell la meva expulsió abans dels quinze dies hàbils o naturals». L'inquer també ha dit que «en els estatuts no hi ha cap previsió que vagi en contra del que hem fet, per això lluitarem per totes les vies que siguin necessàries».

Febrer també ha manifestat que «no tenen sentit sentències distintes quan hem actuat igual, Suposo que han actuat així per no quedar-se sense grup polític al Consell. Ara vull saber si em tindran en compte o no». Tanmateix, els dos polítics han remarcat que les seves actuacions són les que havien de fer i dubten de la rigorositat del comitè, «la defensora dels afiliats no ens ha cridat per escoltar la nostra opinió i recavar informació, no ens podem fiar d'aquesta resolució que només està fonamentada en interessos polítics d'una part del partit».