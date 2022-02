[VÍDEO] Una diputada d'extrema dreta amenaça la consellera de Salut: «Li record quin va ser el trist final del cap de Maria Antonieta»

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha estat amenaçada en la sessió de control del Govern al Parlament aquest dimarts per part de la diputada d’extrema dreta Idoia Ribas, de Vox.

Ribas ha acusat la consellera i el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, d’actuar de manera absolutista i els ha comparat amb Maria Antonieta i Lluís XVI per a acabar amb l'amenaça: «Els record quin va ser el trist final dels seus caps. Així que més els val deixar d'actuar com si estiguessin per damunt de la resta dels mortals i es dediquen a aplicar les lleis».

Per la seva banda, la consellera li ha contestat: «Ni les seves amenaces ni les seves paraules fora de to absolutament, crec que vostè deu respecte a aquest Parlament, moderar el to i utilitzar arguments vàlids per a la societat. No faré una resposta a les seves acusacions absurdes. Cap treballador del Servei de Salut ha cobrat res que no li correspongués, el que sí que és cert és que els treballadors de la sanitat pública cobren més que mai amb un govern d'esquerres. Vostès destrueixen, nosaltres construirem. Vostès volen aquesta confrontació, nosaltres cercarem el diàleg i la pau. I si fos per vostès no hi hauria sanitat pública, tornaríem a un model de beneficència».