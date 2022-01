Tolo Gili (El Pi): «Entenem els ajuntaments com el baluard de primera línia per construir un país millor, més potent i participatiu»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat aquest dissabte, a la Casa de Cultura de Felanitx, la jornada 'Per un nou municipalisme' per tal de repensar molts d'aspectes amb relació a la gestió municipal. El president de la formació, Tolo Gili, ha explicat que des d'El Pi «apostam per un nou municipalisme que repensi molts d'aspectes amb la necessitat d'optimitzar, en el dia a dia, els ajuntaments, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i el dinamisme de l'economia local», i ha afegit, «entenem els ajuntaments com el baluard de primera línia per construir un país millor, més potent i participatiu».

Així mateix, el president de la formació ha afirmat que «El Pi és un partit eminentment municipalista. Entenem l'acció política des de la proximitat, a peu de carrer, devora els patiments i les inquietuds de les dones i homes del nostre poble. Som una formació amb una forta potència en batles i regidors. Aquesta és la gran solidesa del nostre projecte».

Durant l'acte s'han abordat diversos temes que des de la formació política es consideren centrals per renovar i modernitzar les estructures municipals i que s'ha plasmat en un document programàtic. Pel que fa als fons europeus la formació considera que els ajuntaments podrien jugar un paper molt més protagonista en la gestió d'aquests fons, ser-ne receptors, però sobretot per fer de corretja de transmissió perquè les petites i mitjanes empreses es puguin beneficiar d'aquestes ajudes.

Quant a l'estabilitat pressupostaria, segons ha recordat la formació la crisi de la Covid-19 ha provocat la suspensió de la regla de despesa i de la política d'estabilitat pressupostària. Tot i que això ha estat circumstancial, no es pot permetre Segons el partit que aquesta regla i política s'apliqui com s'estava fent. «El Pi considera inacceptable que ajuntaments totalment sanejats i que no tenen endeutament s'hagin de veure limitats en la seva capacitat d'invertir recursos econòmics recaptats i que han d'estotjar als bancs pagant interessos», ha assenyalat Gili.

Respecte a la contractació pública, el Pi aposta «per un canvi d'aquesta normativa: si no s'introdueix simplificació i més flexibilitat, la impossibilitat de tirar endavant projectes imprescindibles per als nostres municipis, serà cada pic més un clam». «La normativa de contractació pública s'ha convertit en una murada massa elevada i complexa, generadora de frustració i paràlisi», ha criticat el president d'El Pi.