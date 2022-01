MÉS per Mallorca demana prohibir la publicitat dels cotxes contaminants

El diputat i portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) per a prohibir a partir de 2025 la publicitat així com els patrocinis dels cotxes de combustió interna (gasolina, dièsel i altres tecnologies emissores) per la seva contribució al canvi climàtic i a la contaminació global. La proposta, que d'aquí a poc temps es debatrà al Parlament, és una iniciativa que va en el mateix sentit de la que la formació ecologista EQUO (integrada dins MÉS) ha registrat al Congrés dels Diputats.

Segons ha detallat el diputat Ferrà, les limitacions de publicitat s'aplicarien a tots els suports físics o digitals en els quals s'anuncien els vehicles: ja siguin mitjans de comunicació, tanques publicitàries, marquesines d'autobusos o xarxes socials; mentre que les referides a patrocini afectarien l'àmbit cultural (festivals, museus, institucions artístiques, etc), a l'educatiu, el de la ciència i l'esportiu. «La nostra iniciativa va en consonància amb el posicionament de molts governs europeus; aquesta mateixa setmana el govern francès ha acordat que a partir de l'any que ve els fabricants de cotxes estaran obligats a incloure en els seus anuncis recomanacions de mobilitat activa, amb opcions de transport com caminar o moure's amb bicicleta», ha dit Ferrà. A més, segons el diputat, la proposta completa la Llei Autonòmica de Canvi Climàtic i Transició Energètica impulsada pel partit ecosobiranista la passada legislatura per a prohibir la venda de cotxes dièsel.

Ferrà ha recordat que, en el conjunt de l'Estat, «la indústria de l'automòbil és la responsable del 27,7% de les emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle, culpables de la crisi climàtica i de problemes de salut associats a la contaminació atmosfèrica». En aquest sentit, ha destacat que «els problemes de salut que impliquen la contaminació de l'aire, propiciada en part pels cotxes de combustió afecten a més de 300.000 persones al conjunt de la Unió Europea».

En aquest context, la regidora de Cort i candidata de MÉS a la batlia de Palma, Neus Truyol, ha denunciat la proliferació de campanyes de 'rentada verda' (greenwashing) que s'amaguen al darrere dels anuncis d'automòbils. «La publicitat és utilitzada per a distreure i desviar la responsabilitat dels vehicles propulsats per motors de combustió fòssil en la causa climàtica», ha dit Truyol. «Igual que ja no està permesa la publicitat de tabac ni alcohol, no té cap sentit permetre la publicitat d'uns productes que impacten de forma directa i nociva en la salut de tothom», ha conclòs.