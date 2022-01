MÉS vol desclassificar Son Bonet com aeròdrom d’interès general i traspassar les competències al Govern

MÉS per Mallorca ha presentat aquest divendres una Proposició no de Llei amb la intenció que el Parlament reclami al Govern espanyol desclassificar l'aeròdrom de Son Bonet com a interès general i, en conseqüència, traspassar-ne les competències a l'Executiu autonòmic amb els recursos humans, materials i pressupostaris necessaris per a la seva gestió pròpia i directa. Així ho ha explicat el diputat i portaveu adjunt del grup parlamentari, Josep Ferrà, qui ha recordat que la iniciativa se sustenta en el mateix l'Estatut d'Autonomia de les Balears que reconeix la competència exclusiva de les Illes Balears en matèria d'aeroports i heliports no qualificats d'interès general per l'Estat.

En aquest sentit, Ferrà ha destacat que la legislació vigent «permet modificar la centralitzada i rígida estructura de gestió dels aeroports vigent a l'Estat espanyol i avançar cap a una gestió més pròxima i adaptada a la realitat territorial». Així ha insistit que Son Bonet no té condicions per al trànsit comercial internacional; no és un aeroport apropiat com a alternativa als principals aeroports de les Illes Balears i tampoc no té finalitats defensives ni destacaments de l'exèrcit de l'aire».

Aquesta proposta no és nova i ja en dues ocasions el Parlament s'ha posicionat reclamant la desclassificació i el traspàs de les competències. La conjuntura actual, ha afegit Ferrà, fa necessari «revifar la petició i aconseguir el màxim suport institucional per fer-ho una realitat».

Així, el diputat ha assenyalat que les Illes Balears mantenen una manifesta voluntat d'autogovern que no es veu satisfeta en aquesta matèria. En aquest darrer sentit, Ferrà ha recordat que l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat presenta, ha constatat en un informe la manca del traspàs al Govern de les funcions i serveis en matèria d'aeroports i heliports no qualificats d'interès general. Així, segons l'informe, «la CAIB podria assumir, entre altres serveis i funcions, la gestió, prèvia desclassificació del seu caràcter d'interès general, de l'aeròdrom de Son Bonet».

En aquest context, el tinent de batle de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, qui ha participat en la presentació de la iniciativa ha insistit en la importància que té per al municipi de desclassificar l'aeròdrom: «Fins el dia d'avui l'aeròdrom de Son Bonet s'ha salvat del creixement urbanístic desmesurat del municipi de Marratxí i s'ha convertit en un important pulmó per als veïns dels nuclis propers, Pont d'Inca, Cas Capità i es Pla de na Tesa». Segons Canyelles, «no trobam adequat l'increment de l'activitat aeroportuària prevista al Pla Director, ja que aquest fet provocaria un deteriorament una zona totalment urbanitzada amb el consegüent augment de contaminació acústica i atmosfèrica». És més, «consideram que no tendria sentit l'ampliació de l'àmbit de l'aeroport i aproximar la zona de pista als habitatges existent a Cas Capità, aquest fet perjudicaria greument la qualitat de vida dels habitants d'aquest nucli urbà», ha emfatitzat.

D'acord amb Joan Francesc Canyelles, volen la desclassificació, i que des de les institucions d'aquí es pugui decidir el futur d'aquests terrenys. Canyelles ha conclòs que la proposta plantejada també possibilitaria la utilització per part de la ciutadania de les instal·lacions esportives i socials i impediria el megaparc fotovoltàic previst per AENA.