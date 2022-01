MÉS per Mallorca reclama al govern de Sánchez un pla estatal contra el feixisme i l’odi

El senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÈS per Mallorca, ha reivindicat avui, en el marc del Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust, la necessitat d’un «pla estatal especial per combatre les ideologies contraries als drets humans com el nazisme, el feixisme, el racisme, l’homofòbia i l’antisemitisme». Per a Vidal el fet que l’Estat hagi contestat les preguntes escrites que ell va formular al Senat fa gairebé un any en relació a l’incident judeòfob en un acte de Falange a Madrid amb «tebiesa i poca celeritat» diu molt sobre «les mancances democràtiques d’un estat que no acaba de prendre’s seriosament que l’extrema dreta és la principal amenaça terrorista ara mateix a la Unió Europea».

Vidal ha volgut recalcar que cal un treball «integral, transversal i que posi el focus en el sistema educatiu per des de totes les institucions i la societat civil formar la ciutadania en els valors dels drets humans, el respecte, les llibertats fonamentals, la diversitat sexual i cultural i l’antiracisme» en línia amb el que s’ha fet a altres estats de la Unió Europea amb programes específics contra l’odi, el racisme i la ultradreta.

L’ecosobiranista ha recordat que l’any passat es va publicar a Espanya l’informe 'De los neocon a los neonazis. La derecha radical en el Estado Español', impulsat per l’oficina a Madrid de la Fundació Rosa Luxemburg i coordinat pel periodista Miquel Ramos «que informa de forma detallada sobre l’existència de desenes i desenes de grups i organitzacions que difonen ideologies d’odi a l’Estat Espanyol: des de grupuscles petits fins a partits polítics amb forta implantació i altaveu social com Vox» i que cal «unitat democràtica i consens antifeixista per combatre’ls».