Destitueixen el director insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca per criticar les restriccions contra la pandèmia

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha decidit proposar la destitució del director insular de Medi Ambient, Josep Manchado.

El motiu ha estat la «pèrdua de confiança» així com les «discrepàncies polítiques» de la vicepresidenta amb el seu company del partit Podem. Així mateix, la consellera agraeix a Manchado la feina feta al departament tots aquests anys.

La decisió ha estat motivada per les manifestacions contra les restriccions de Manchado a les xarxes socials. L'exdirector insular de Medi Ambient criticava les restriccions per a frenar la pandèmia de la Covid-19 i mostrava el seu suport al tennista Novak Djokovic, expulsat d'Austràlia per no acreditar la seva vaccinació.