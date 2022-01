Pere Joan Pons (PSOE): «Cal una Europa més social, més sostenible, amb millors drets i més igualitària»

El diputat del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Pere Joan Pons, i l'eurodiputada Alícia Homs, han participat aquest dissabte a Estrasburg en una nova sessió plenària de la Conferència Sobre el Futur d'Europa.

Pons ha traslladat, en la seva intervenció davant del plenari, «el missatge clar que ens llança la ciutadania», que no és altre que «una Europa més social, més sostenible, amb millors i més igualitària», mentre que Homs ha reclamat a Europa «més polítiques amb mirada jove».

«El missatge que treim del grup de treball és molt clar: la ciutadania reclama que Europa sigui més social, més sostenible, amb millors drets i més igualitària», ha expressat Pons en referència a les propostes que la ciutadania fa arribar a la Conferència a través dels distints panells.

Pons, en aquest sentit, s'ha mostrat «molt feliç» per les propostes de la ciutadania, i ha destacat que amb fets com aquests «estam construint Europa junts, aquí i ara». «No hi ha marxa enrere en aquest procés», ha recalcat Pons, insistint en el fet que «estam transformant junts Europa en un procés d'innovació democràtica sense precedents».

El diputat també ha valorat molt positivament les aportacions ciutadanes en relació amb les migracions. «M'agrada que la ciutadania parli de la immigració en positiu i com una oportunitat, i no com es fa a molts dels nostres parlaments, en els quals es parla en negatiu, lligant-la a fronteres i il·legalitats, quan en realitat són oportunitats», ha dit Pons.

Respecte d'això, Pons ha demanat als parlaments que siguin «més agosarats» i que acceptin «la gran oportunitat que això suposa per reformar i canviar els tractats» sobre immigració.

Polítiques de joventut

Per part seva, l'eurodiputada Alícia Homs, també ha participat en aquestes sessions de la Conferència Sobre el Futur d'Europa, concretament en el grup de treball d'Educació, Cultura, Joventut i Esports.

Homs ha centrat gran part de les seves peticions en aquesta sessió en els joves, demanant la prohibició de les pràctiques no remunerades, atès que dilaten l'emancipació dels joves.

«Els joves estam veient com somiar amb els nostres projectes vitals i d'emancipació és de cada vegada més difícil i miram Europa amb l'ambició que ens doni respostes», ha recalcat Homs.