Cuca Gamarra (PP): «Defensarem el règim fiscal especial per a les Balears. Armengol ho hauria de fer i distanciar-se del sanchisme»

La portaveu del Grup del PP al Congrés espanyol de Diputats, Cuca Gamarra, ha demanat, aquest dijous, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «sigui capaç de distanciar-se del sanxisme» davant la tramitació del Règim Fiscal de les Balears.

En roda de premsa després de la reunió del consell de direcció del Grup a Palma, Gamarra ha explicat que l'objectiu del PP és que la tramitació del règim fiscal sigui a partir de febrer amb l'inici de sessions en el Congrés perquè pugui ser aprovat en 2022.

Davant això, ha exigit a la presidenta del Govern que doni a les Illes el que necessiten: «El PSIB ha de pensar més en les Balears que en el partit 'nacional'. Ha d'allunyar-se de la política de la ministra Montero que només vol pujar els impostos. Esperem que abandoni la sendera de seguidisme a Pedro Sánchez».

Gamarra, qui ha comparegut al costat de la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, i la vicepresidenta de Política Social del PP, Ana Pastor, ha explicat que durant la reunió d'aquest dijous en la seu del PP de Palma, el Grup Parlamentari ha definit els assumptes que marcaran l'activitat del Congrés.

A més d'agrair l'acolliment dels illencs, la portaveu del PP en el Congrés ha considerat que la defensa del règim fiscal de Balears serà «una prioritat» del Grup Popular, com també seran els convenis d'infraestructures després de la retallada patida en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2022 de 30 milions d'euros.

Malgrat haver estat rebutjades les esmenes presentades pel PP en aquest aspecte, registraran diverses Proposicions No de Llei (PNL), com també ho faran amb la millora del plus de residència dels funcionaris de les Balears.

Així, el Grup del PP en el Congrés seguirà la defensa del president del PP, Pablo Casado, amb els funcionaris per a millorar les seves condicions perquè, segons Gamarra, «la insularitat afecta». «La desigualtat entre els ciutadans ha de corregir-se des del punt de vista pressupostari», ha defensat.

A més dels funcionaris de l'Administració de l'Estat, el PP busca amb aquesta Proposició No de Llei (PNL), que serà registrada en les pròximes hores, estudiar els complements dels funcionaris de l'administració illenca que estan exercint competències transferides.

Abans de Gamarra, la presidenta del PP a les Balears ha recalcat que amb la presència del Grup Popular del Congrés a Palma es mostra «el compromís de Casado amb els reptes i necessitats que té la població de les Balears».