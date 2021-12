El Pi s’abstendrà en l'aprovació inicial de la modificació del Pla Territorial de Mallorca

L'executiva d'El Pi-Proposta per les Illes Balears ha decidit votar abstenció a l’aprovació inicial de la modificació del Pla Territorial de Mallorca que es votarà dimecres en el ple del Consell de Mallorca. El president d’El Pi, Tolo Gili, ha assenyalat que s’hauria d'haver donat més marge de temps als ajuntaments per a fer modificacions, adaptar-se i arribar a consensos amb el Consell per a cercar alternatives.

Així, el president ha assegurat que el Pla pretén permetre que les zones turístiques creixin amb nou sòl amb ús residencial, fet prohibit des de l'any 1995, en cas que siguin habitatges de protecció pública. «No podem acceptar que es consumeixi territori i s'incrementi la dimensió de les zones turístiques sigui pel tipus d'habitatge que sigui encara que sigui per fer nou habitatge de protecció pública. El nostre model no passa per consumir més territori, sinó per fomentar el canvi d'ús dels hotels obsolets i de baixa qualitat, per incrementar les densitats i les altures, fent les ciutats més compactes».

La consellera d’El Pi, Xisca Mora, considera que la modificació del Pla «també dona una responsabilitat afegida als ajuntaments obligant-los a fer plans paisatgístics, la qual cosa endarrerirà i farà encara més lenta la tramitació dels plans urbanístics municipals. Des de 2004 a ara són molt pocs els municipis adaptats al Pla Territorial i això hauria de ser la prioritat, no complicar encara més aquest procés. Les exigències paisatgístiques tal com estan reflectides a l'aprovació inicial seran font d'inseguretat jurídica i de cronificació dels plans. Les exigències paisatgístiques han de quedar fixades al Pla i no remetre la seva concreció a futurs projectes».

El Pi discrepa de l'eliminació de la distinció fins ara existent als terrenys rústics colindants amb els nuclis urbans. Aquests terrenys anomenats Àrees de Transició (AT) fins ara tenien dues subcategories: AT de creixement on el poble o la ciutat podia créixer i AT d’harmonització. «Ara es pretén permetre fer habitatges en sòl rústic a uns terrenys que després poden ser classificats com a sòl urbà o urbanitzable i aquesta edificació suposarà un entrebanc. La distinció d'AT funcionava adequadament i era lògica, demanam que es recuperi», han remarcat.

Per acabar, tant Mora com Gili han valorat positivament l’aposta del Pla per «contenir el creixement urbanístic i frenar el procés de sobrepoblació a Mallorca».