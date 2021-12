El Pi critica que el model de finançament proposat per Hisenda no avança cap al concert econòmic

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes, Josep Melià, ha criticat la proposta de model de finançament plantejada pel ministeri espanyol d'Hisenda, ja que considera que no avança cap al concert econòmic. Així, ha declarat que per a la formació «és fonamental per qualsevol nou sistema de finançament, per tal de mantenir l'equilibri amb la transferència de recursos».

Segons Melià, aquesta nova proposta no es té en compte la població flotant, ni l'increment poblacional de les Balears, davant el «model productiu fonamentat amb el turisme que provoca que hi hagi molts de visitants que utilitzen les nostres infraestructures com les carreteres, trens, depuradores, hospitals», ha dit el portaveu. A més d'exigir que «tots els tributs siguin recaptats a les Illes Balears i gestionats pel Govern», per tal que després s'enviïn al govern espanyol «les despeses comunes i en concepte de solidaritat», ha conclòs.