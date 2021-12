MÉS acusa el PP de vendre fum amb propostes fiscals que «només beneficien els rics a costa de desmantellar els serveis públics»

El portaveu de MÉS Per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha critica la proposta del PP per davallar un 0,5 per cent l’impost de l’IRPF. Una proposta, ha dit Ensenyat, «populista i calcada de la senyora Ayuso». Segons Ensenyat, la mesura, lluny de beneficiar els ciutadans, provocaria una minva de serveis públics: «La pràctica totalitat de la ciutadania no s'estalviarà cap cèntim perquè la seva proposta només beneficia uns pocs. Aquesta és la veritat del gran anunci d'Ayuso, de Costa i de Prohens; fum per als ciutadans més humils i beneficis fiscals per als rics».

De fet, segons ha explicat el portaveu ecosobiranista, «avui mateix hem sabut que el Govern d'Ayuso ha demanat per carta a Almeida que perdoni 17 milions de l'IBI d'hospitals i jutjats. Aquest és el trilerisme fiscal del PP. Una rebaixa fiscal que no se sosté i que només pretén beneficiar els riscs a costa de desmantellar l’Estat del Benestar».

Durant l’habitual roda de premsa dels dilluns, Ensenyat ha reclamat al l’exlíder del PP Mariano Rajoy, qui compareix davant la comissió parlamentaria que investiga el cas Kitchen , «que per una vegada sigui sincer, sigui honest i confessi tot el que sap sobre la trama corrupta que involucra el seu partit». El cas Kitchen, ha assegurat, «no és cap cas aïllat. És una peça més de l’engranatge corrupte que durant dècades ha fet servir el PP per aprofitar-se’n de les institucions en benefici propi». Mariano Rajoy, ha dit Ensenyat, «te avui l’oportunitat de ser sincer, confessar la veritat, i com a mínim, demanar perdó a la ciutadania».