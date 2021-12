Més per Menorca proposa la creació d'un sostre de places turístiques per a reduir la massificació turística a l’illa

Més per Menorca ha registrat al Parlament una proposta per a permetre al Consell de Menorca crear i gestionar una borsa de places turístiques. La proposta s’ha incorporat com a esmena al projecte de Llei de Consells Insulars i, per tant, té força de llei. L’entrada en vigor d’aquesta proposta suposaria que no es podrien crear noves places turístiques a Menorca: només seria possible si abans es donessin de baixa altres places existents.

Aquesta és una proposta que permet donar una resposta a la massificació turística que pateix Menorca durant els mesos d’estiu, que ha estat especialment intensa durant aquesta darrera temporada turística: cada cop ha agafat més rellevància un perfil de turista que agafa un cotxe, es desplaça, visita les cales verges i els centres històrics dels pobles, expliquen des de la formació. Aquest nou perfil, tot i que presenta alguns avantatges, té un impacte més fort sobre el territori, els recursos naturals i les infraestructures i serveis de l’illa, a més dels problemes de convivència ciutadana que, en alguns casos, es poden generar. La proposta dels menorquinistes, doncs, permetria reduir la massificació turística, millorar la qualitat de l’oferta turística i preservar un cert equilibri entre l’activitat humana i la natura.

En paraules de Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament, «si no posam fre ara a la massificació turística, correm el risc que aquesta acabi minvant la qualitat de l’experiència que suposa visitar Menorca». «La sostenibilitat ha de ser l’eix de totes les polítiques que es duguin a terme a l’illa, amb la voluntat de consolidar i enfortir el model de desenvolupament que harmonitza els usos humans i el patrimoni natural», ha afegit el diputat.

Els menorquinistes recorden que altres illes com Mallorca o Eivissa ja disposen d’una borsa de places turístiques des de fa anys. De fet, cal destacar que Més per Menorca ja fa mesos que va anunciar que està treballant en diferents propostes que permetin reduir la massificació turística a l’illa.

Llei de Consells

La proposta de crear una borsa de places turístiques és només una de les més de quaranta esmenes que Més per Menorca ha presentat a la Llei de Consells, que s’està tramitant actualment al Parlament. Les esmenes presentades pels menorquinistes van dirigides principalment a garantir la capacitat reglamentària dels consells i la seva potestat organitzativa.

«L’objectiu de Més per Menorca amb la tramitació de la Llei de consells és reforçar el Consell de Menorca com autèntic govern de l’illa: Menorca ha de tenir veu en totes les decisions que afecten els menorquins i les menorquines», ha afirmat el diputat Josep Castells. «El menorquinisme fa més de quaranta anys que és l’avantguarda de la reivindicació per l’autogovern i ho seguirà essent», ha conclòs el portaveu dels menorquinistes.