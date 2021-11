Vidal: «És terrible que les diputades balears de Podemos avalin al Tribunal Constitucional personatges vinculats al cas Palma Arena com Enrique Arnaldo»

El senador autonòmic per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha participat al Senat espanyol en la compareixença de candidats a consellers del Tribunal de Comptes enmig d'una forta polèmica pels acords globals entre el Govern espanyol i el PP per a renovar simultàniament diferents òrgans constitucionals com el Tribunal de Comptes, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble o l'Agència de Protecció de Dades amb personatges sota sospita com Enrique Arnaldo, estretament vinculat a la FAES de José Maria Aznar, a l'expresident Jaume Matas i a casos de corrupció com Palma Arena i Lezo.

Vidal ha recordat que el Tribunal de Comptes «està inclòs al mateix pack que tots els altres òrgans en un procés de tria secret -la votació serà, efectivament secreta, demà dijous- i extremadament teledirigit que impedeix la transparència democràtica desitjada». L'ecosobiranista considera que «el perfil fortament ideologitzat d'alguns candidats que es presenten a aquests òrgans amb el cas flagrant d'Arnaldo, vinculat a escàndols de corrupció molt greus que a les Illes Balears hem patit especialment, fa incomprensible que els diputats illencs hi votin a favor, especialment els que pertanyen a una formació que ha fet bandera de la lluita per la transparència com Podemos».

Per al senador mallorquí, «provoca estupefacció que el Tribunal de Comptes, teòricament dedicat a fiscalitzar partits i institucions, no hagi estat clau per investigar cap dels grans casos de corrupció que s'han viscut a l'Estat espanyol durant els darrers anys» i que «caldria repensar el sistema de tria per fer-lo més transparent, democràtic, imparcial i meritori i on els pes dels grans partits i de persones lligades a grups de pressió ideològica molt definits no sigui fonamental com ara»