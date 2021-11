Ensenyat: «Durant dos dies hem vist com s’ha parlat de 'pasteres aèries' o 'avions pastera', una terminologia que alimenta el discurs d'odi»

Coincidint a la celebració de la Conferència del Clima (COP26) que aquests dies se celebra a Glasgow, el portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha censurat la passivitat del Govern espanyol davant l’emergència climàtica i ha reclamat més «sobirania mediambiental» per a les Illes Balears. En aquests sentit, el portaveu ecosibiranista ha denunciat, una vegada més, els entrebancs de l’executiu de Pedro Sánchez per a poder desplegar la totalitat de la Llei del Canvi Climàtic de les Balears impulsada per MÉS la legislatura passada.

Durant la mateixa compareixença, Ensenyat -en relació a l’ocorregut aquest cap de setmana a l’aeroport de Son Santjoan- ha censurat l’ús partidista del «drama humanitari» que viuen milers de persones. «Durant dos dies hem vist com s’ha parlat de 'pasteres aèries' o 'avions pastera', una terminologia que causa alarma i alimenta el discurs de l’odi al qual ja ens tenen acostumats alguns mitjans i, sobretot, alguns partits». Així, el portaveu de MÉS ha remarcat que «la qüestió per a nosaltres no és com arriben aquestes persones, sinó que hem de plantejar-nos perquè s’arrisquen per venir a Europa». Davant aquest panorama ha criticat la política migratòria de la Unió Europea.

Precisament, Ensenyat ha reclamat també a la UE més contundència davant l’actitud bel·ligerant del Marroc envers el Sàhara Occidental, coincidint amb el 46è aniversari de la marxa verda que va desembocar en l’ocupació del Sàhara. «Des de MÉS per Mallorca exigim al Govern espanyol que faci valer la seva posició davant la UE per a fer complir les resolucions de l’ONU i obligar el Govern del Marroc a acabar amb l’ocupació del Sàhara Occidental i que permeti l’exercici del dret del poble sahrauí a l’autodeterminació», ha conclòs.