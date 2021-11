Els pressuposts tenen «els peus de fang» segons El Pi

El Pi ha qualificat de «poc sòlid» i «uns comptes amb peus de fang» el projecte de Pressuposts Generals de les Illes Balears. El portaveu de la formació en el Parlament, Josep Melià, ha afirmat que «són uns comptes amb peus de fang per un govern especialista a vendre fum», segons ha recollit la formació en una nota de premsa.

Segons Melià, els comptes presentats no tenen en compte la sostenibilitat de les Balears a mitjà termini i no aposten per dedicar una part dels recursos a reduir el deute «descomunal de més de 9.200 milions d'euros».

El portaveu de la formació ha recalcat que les previsions de creixement econòmic són incertes i es posen en dubte els organismes independents com la de responsabilitat fiscal.

Melià ha recordat que es constata que no hi ha una aposta per la reactivació i l'economia real de les Illes i que «s'ha de menester» més suport als emprenedors i un alleujament fiscal encara que sigui per a sectors molt concrets especialment colpejats per la pandèmia.

El diputat d'El Pi ha puntualitzat que els pressupostos segueixen el camí d'incrementar la pressió fiscal i ha reiterat la petició de plantejar l'eliminació de l'impost de successions.