Aquest dimarts al ple del Parlament, durant el debat de la moció del Partit Popular en relació al sector audiovisual de les Illes Balears, s'han aprovat dues esmenes de Més per Menorca per tal de millorar el sistema comunicatiu de les Illes. Per un costat, s'ha aconseguit aprovar la millora del pressupost d’IB3 per tal que augmenti la partida destinada a la producció de continguts propis i, per l'altre, que es fomenti de la producció local; això, millorant la contractació amb les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. En aquest sentit, Més per Menorca defensa invertir en talent propi.

Segons la diputada de Més per Menorca, Patricia Font, «ens mereixem un model de televisió pública de qualitat emmarcada dins un sistema comunicatiu que prioritzi la producció local i la valori». «La televisió pública ha de destacar per la qualitat de les prioritats de programació i el seu caràcter social, que comporta una important funció cultural, política i social», ha conclòs.

Així mateix, durant el debat s'ha destacat la importància del Règim Especial de les Illes Balears, posant com exemple el Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Canàries, que preveu, entre molts altres beneficis, les deduccions fiscals a la indústria audiovisual.