Noguera descarta «una pugna» amb Apesteguia i remarca que és una decisió personal: «El proper dirigent de MÉS hauria de ser una dona»

L'actual coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha assegurat que en la seva determinació de no presentar-se a la reelecció al càrrec al congrés del novembre «no hi ha una pugna» amb el recent elegit com a candidat del partit al Parlament, Lluís Apesteguia, i ha remarcat que es tracta d'una «decisió personal pensant en el projecte».

En roda de premsa, Noguera ha explicat el perquè de la seva decisió i ha insistit en la «bona relació» amb Apesteguia, però ha subratllat que la imatge del partit «no ha de ser uniforme». «Es tracta d'una opinió personal però el partit ha de ser representat per homes i dones», ha dit.

En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista ha considerat que el proper dirigent «hauria de ser una dona». «Feia temps que ho pensava, però no volia condicionar, que si sorgien candidats homes, el coordinador no podia continuar sent-ne un altre», ha explicat.

Noguera va comunicar la seva decisió aquest dilluns a la Comissió Executiva, després de les primàries celebrades aquest cap de setmana en què a més d'Apesteguia com a candidat al Parlament, Jaume Alzamora va ser elegit com a candidat al Consell de Mallorca i Neus Truyol, a l'Ajuntament de Palma.

En les seves justificacions de no presentar-se a la reelecció, Noguera, exbatle de Palma, ha recordat que quan va decidir el novembre del 2019 ser el coordinador ho va fer amb la voluntat de respondre davant de tot el que el partit li havia donat. «No volia poder o ambició. Va ser un acte d'amor al projecte de partit», ha remarcat.

A la seva coordinació es va marcar quatre objectius, que aquest dimarts ha desgranat. Primer, que MÉS passés de ser una coalició a ser un partit, «cosa que es farà al novembre quan s'aprovin els estatuts». Segon, la creació d'una organització juvenil de referència, que ha suposat la creació de Mallorca Nova. Tercer, la presentació d'una marca estable dins MÉS per anar a les Eleccions espanyoles, cosa que Noguera ha qualificat com a «imprescindible per a nosaltres i per a les nostres illes». Quart, plantejar el projecte de MÉS més enllà de les eleccions, «pensant en Mallorca d'aquí a 15 o 20 anys per a tenir més profunditat».

A més de destacar el treball «brillant» del senador de designació autonòmica per les Balears, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, no ha dubtat a donar el seu nom perquè fos el candidat a les Eleccions espanyoles. «M'agradaria que fes aquest pas», ha dit.