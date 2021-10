La candidatura 'Aire Fresc' denuncia davant Anticorrupció «irregularitats» al Congrés d’El Pi

La candidatura 'Aire Fresc' d'El Pi ha denunciat davant l’Oficina d’Anticorrupció de les Illes Balears «possibles irregularitats per pagament de quotes d’afiliats des d’un compte corrent d’un grup polític municipal per afectar suposadament a un càrrec públic». Segons el parer de la candidatura «possiblement són contraris a l’article 8.2 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics».

Els membres de la candidatura, que va obtenir el 43,5% dels suports dels afiliats en el darrer Congrés Balear de la formació, han afirmat que «també i d’acord amb els articles 13è dels estatuts del partit del CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI i Article 40è. Expedient Disciplinari de la SECCIÓ IV, ho hem transmès al COMITÉ DE DISCIPLINA BALEAR».

En aquest sentit, el membre de la candidatura Pere Soler ha explicat que «s’han d’investigar les possibles irregularitats comeses en la condició de congressistes i el cens d’afiliats amb dret a vot, les intimidacions per part de membres d’una de les candidatures a la Mesa del Congrés Balear, la possible il·legalitat de alguna de les candidatures presentades d’acord amb els Estatuts del partit i Reglament del Congrés Balear i finalment el canvi de data del Congrés de Mallorca».

Soler ha comentat que «si volem consolidar, fer créixer i donar futur al partit com a principal actor dins aquest espai polític tant necessari per aquest terra, és indispensable que sigui fort i net». Soler ha dit que «no hi pot haver dubtes de males practiques polítiques que tan de mal ha fet a aquest espai polític en temps passats». «Això implica que una acta d’un Congres farcida d’incidències i possibles irregularitats no pot quedar tancada dins un calaix. Això suposaria un silenci còmplice del qual la nostra candidatura no hi vol formar part».

El futur conseller d’El Pi al Consell de Mallorca també ha explicat que «hem duit a terme les actuacions necessàries per depurar fets i responsabilitats caigui qui caigui i hem traslladat als que pensem que són els òrgans competents les distintes incidències i possibles irregularitats».