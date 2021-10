Més per Menorca denuncia el fracàs de les inversions de l’Estat a les Balears i demana que s'investiguin les responsabilitats polítiques

Les inversions estatutàries són tot un seguit d’inversions que estaven previstes a l’Estatut per a transferir de l’Estat a les Illes Balears amb l’objectiu de compensar la manca d’inversions històrica. Inicialment, es va fer una previsió que havien d’arribar a les Illes 2.800 milions d’euros: 400 milions durant set anys. Tot i això, d’aquests 2.800 milions només se’n varen arribar a acordar 859; i, d’aquests, només se’n varen arribar a justificar 292: la resta es varen haver de tornar a Madrid.

Fa dues setmanes, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ja va interpel·lar el Govern sobre el gran fracàs de les inversions estatutàries i la destinació del factor d’insularitat. Així, durant el Ple de dimarts, el Parlament debatrà una moció de Més per Menorca sobre aquesta qüestió. La moció dels menorquinistes demanarà que s'elabori un informe detallat sobre l'execució d'aquestes inversions perquè es pugui avaluar les possibles responsabilitats polítiques o administratives. Així mateix, la moció reclama que es prenguin totes les mesures necessàries per a evitar que es reprodueixi aquest fracàs quan arribin les inversions en concepte del factor d’insularitat previst al Règim especial de les Balears (REB).

A més, els menorquinistes denuncien que 73 milions d’euros, en concepte dels imports del factor d’insularitat endarrerits dels anys 2020 i 2021, acordats entre el Govern de les Illes i el Govern d’Espanya, no permeten equiparar la inversió de l’Estat a les Illes Balears a la inversió mitjana per capita i que, per tant, incompleixen la llei del REB. En aquest sentit,

es demana que el Parlament constati que la suma d'aquest import i de les inversions ordinàries de l’Estat a les Illes Balears queda molt per sota de la xifra que reivindicava el Govern en el document 'Cap a un nou REIB (2017)', on es propugnava que la xifra no podria ser inferior a 400 milions anuals.

Finalment, s'instarà el Govern a fer públic el sistema pel qual se seleccionaran els projectes que s’hagin de finançar amb el factor d’insularitat del REB.