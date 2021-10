La Justícia belga torna a ajornar fins el 23 de novembre la decisió sobre l'extradició de Valtònyc al Regne d'Espanya

La Justícia belga ha tornat a ajornar aquest dimarts fins el 23 de novembre, la decisió sobre l'extradició al Regne d'Espanya de l'artista mallorquí, Josep Miquel Arenas.

El jutge de Gant dóna aquest nou termini en no haver-se pronunciat encara el Tribunal Constitucional belga, al qual va preguntar si els insults al rei estan emparats per la llibertat d'expressió.

El tribunal havia citat a les parts aquest dimarts, després d'ajornar la data anterior de maig, però s'ha vist obligat a posposar de nou la decisió.

El setembre de 2020 va elevar a l'alt tribunal la qüestió sobre si les lletres de Valtònyc sobre la corrupció del rei espanyol estan emparades per la llibertat d'expressió en la legislació belga, que compta amb una norma del segle XIX que castiga els insults al monarca.

El cantant es va traslladar a viure a Flandes el juny de 2018 després de ser condemnat per l'Audiència Nacional espanyola per delictes d'«enaltiment del terrorisme» i «injúries a la Corona», una sentència dictada per delictes comesos entre 2012 i 2013 i posteriorment confirmada pel tribunal Suprem. La seva entrega ja va ser rebutjada per Bèlgica en primera instància fa tres anys.