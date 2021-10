El Pi crearà el Consell de Batles i Batlesses per a reforçar l’estructura municipal del partit

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha anunciat la creació del Consell de Batles i Batlesses per a reforçar l’estructura municipal. «Aquesta és una figura que està contemplada en els estatuts i que volem impulsar. L'opinió dels batles i batlesses és cabdal per orientar l'estratègia del partit i conèixer de primera mà la realitat de la nostra terra».

Gili ha assenyalat que «la força del nostre partit està en el municipalisme. El que ens mou és la feina que feim als pobles. Els batles i els regidors de la nostra formació es deixen la pell per millorar la vida dels veïns».

Així mateix, el president també ha explicat que tenen «una estructura municipal forta i la volem potenciar per seguir creixent. El Pi és un partit de proximitat, d'estar al costat de les problemàtiques reals de la ciutadania».